Банки ОАЭ начали отклонять платежи российских компаний за покупку китайской электроники, которая направлялась в Россию напрямую

В августе банки Объединенных Арабских Эмиратов начали блокировать оплату электронных компонентов и потребительской электроники от российских компаний, рассказали «Коммерсанту» участники рынка. По их словам, до сих пор ОАЭ были для российских импортеров главным пунктом проведения платежей за ввозимую из Китая технику, но в последнее время риски вторичных санкций осложнили работу этой товарно-денежной цепочки.

В самом Дубае не производят электронику, ее импортируют из Китая, объясняют эксперты. После начала военных действий в Украине многие российские организации создали собственные компании в Дубае, через которые проводили оплату за электронные компоненты в Китай. Только по итогам 2023 года в ОАЭ открылось около 1 тысячи российских компаний.

Как пишет издание, через каналы поставок в ОАЭ в РФ проходит около 10–20% всех ноутбуков, по другим категориям товаров доля может достигать 30%. При этом блокировать операции стали в тех случаях, когда оплачиваемая электроника из других стран не поступает в ОАЭ, российские компании только оплачивали поставку товаров через ОАЭ, которые отправлялись напрямую в Россию. С августа китайские банки начали запрашивать у дубайских организаций данные о происхождении поступающих к ним средств, а также таможенную декларацию, что именно было вывезено из страны.

Отказ в проведении платежей обусловлен риском вторичных санкций США для банков ОАЭ, с которым ранее столкнулись китайские банки, рассказали источники «Коммерсанта».