В Омской области пенсионерку Анастасию Гордиенко приговорили к условному сроку за два поста в «Одноклассниках» в поддержку Украины

Одесский районный суд Омской области приговорил к полутора годам условно 70-летнюю Анастасию Гордиенко по делу о «дискредитации» армии за антивоенные комментарии, сообщил «ОВД-Инфо»* ее адвокат Андрей Огнев. Пенсионерке также назначили двухлетний испытательный срок и запрет администрировать сайты в интернете на три года.

Прокуратура запрашивала для Гордиенко два года колонии общего режима.

Уголовное дело о повторной дискредитации возбудили из-за нескольких комментариев в «Одноклассниках», один из которых содержал фразу «Да, я хочу победы Украины над фашизмом, и что?..» Эксперт МВД посчитал, что слова «Россия» и «фашизм» в этом высказывании представлены «как контекстуальные синонимы», а «Россия характеризуется как фашистское государство...»

Свидетелем обвинения стал брат мужа пенсионерки, который рассказал, что те же высказывания, что и в интернете, она произносила и в личных беседах, но он не мог ее переубедить. «Знаете, у нас в семье между собой сложилось такое мнение, что у нее по-видимому с головой не все в порядке», — цитирует его «ОВД-Инфо».

Ранее Гордиенко привлекли к административной ответственности по статье о «дискредитации» армии. В октябре 2022 года пенсионерка провела одиночный пикет в Омске у памятника Богдану Хмельницкому с плакатом «Матери, остановите войну». Женщину задержали, а вечером того же дня оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» и еще на две тысячи рублей по статье о неповиновении полиции. Вступившее в силу решение по административной статье позже дало возможность возбудить в отношении женщины уже уголовное дело.

В июне 2024 года полиция пришла с обыском к семье Гордиенко уже по уголовному делу Сергея Гордиенко, мужа пенсионерки. По неподтвержденной информации, против него также возбудили уголовное дело о «повторной дискредитации» армии.

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Признан в России «иностранным агентом».

Фото: ОВД-Инфо