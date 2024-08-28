В Перми местный житель написал «Нет войне» на воротах военкомата, после чего его оштрафовали по статье о «дискредитации» армии

Ленинский районный суд Перми признал местного жителя виновным в «дискредитации» армии и оштрафовал его на 30 000 рублей, решение обнаружили в картотеке суда «Idel.Реалии»*.



В постановлении суда сказано, что мужчина в дневное время прибыл к региональному военкомату на ул. Пермская, 41 и написал на воротах красной краской «Нет войне». Этим, по мнению суда, пермяк «искажал и дискредитировал задачи по использованию Вооруженных сил РФ при проведении СВО и сами ВС РФ».



В решении приведены выдержки из толковых словарей Ожегова, Ефремовой и Даля. Суд посчитал, что войну авторы определяют как «вооруженную борьбу между государствами, народами, племенами, классами внутри государства», а военную операцию — как «координированные военные действия разнородных войск, объединенные единой целью для решения оперативных или стратегических задач».



Таким образом, отметил суд, «военная операция отличается от войны своими целями, целями войны являются уничтожение государства, народа, отторжение части территории государства».

Сам обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.



Согласно подсчетам «Idel.Реалии», с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли по меньшей мере 2 053 жителя Пермского края. По данным «Важных историй»*, из Пермского края на войну в Украину мобилизовали 3723 человека.







*Признаны в России «иностранными агентами» и «нежелательными» организациями.