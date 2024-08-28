В Ростовской области в результате атаки беспилотников загорелась очередная нефтебаза

О том, что после мощного взрыва загорелась нефтебаза, местные телеграм-каналы сообщили около 4 часов ночи. По данным Baza, атака на нефтебазу произошла около 3 часов ночи, на территории упали два беспилотника.



Телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей пишет, что в Каменском районе Ростовской области горит комбинат «Атлас» Росрезерва. Он снабжает нефтепродуктами российскую армию. В ночь на 3 августа эта база уже была атакована украинским дроном. Тогда пожар удалось быстро потушить.



Губернатор Ростовской области Василий Голубев сначала сообщил, что над областью сбиты четыре украинских беспилотника, не сказав ни слова о горящей нефтебазе. Через 5,5 часов он все же рассказал о пожаре. «В Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе. Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует», — написал губернатор в своем телеграм-канале.



Между тем пожар на нефтебазе на юго-востоке Ростовской области, в Пролетарске, начавшийся после атаки беспилотника 18 августа, не потушен до сих пор.



По утверждению российского министерства обороны, за ночь ПВО сбили 12 украинских беспилотников. Восемь дронов были сбиты над Воронежской областью и четыре — над Ростовской. О последствиях атаки беспилотников на земле Минобороны ничего не пишет.



С утра Росавиация ввела ограничения на прием и отправку гражданских рейсов в аэропортах Казани и Нижнекамска «для обеспечения безопасности полетов». Ведомство сообщило в своем телеграм-канале, что в казанском аэропорту имени Тукая ограничения введены с 7 утра, а в нижнекамском «Бегишево» — с 9 утра.