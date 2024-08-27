В аннексированном Крыму за заключение контракта предлагают бесплатные земельные участки

Россиянам, отправившимся воевать в Украину, будут выдавать бесплатные земельные участки в Крыму, вне зависимости от прописки и проживания, но только в том случае, если они подпишут контракт в военном комиссариате на территории региона. Об этом сообщили на сайте правительства аннексированного Крыма. Закон вступит в силу через 10 дней.

Ранее землю за участие в «СВО» выдавали только жителям Крыма, которые подписали контракты. Теперь же достаточно приехать и подписать контракт в военкоматах или пунктах отбора на военную службу на территории аннексированного Крыма.

В законе указано, что земельные участки выдаются только тем, кто еще не стоит в очереди на получение участка за участие в СВО, а также что выданные участки нельзя впоследствии отчуждать.

Как посчитали «Важные истории»*, в аннексированном Крыму контракт подписали 3426 человек, еще 2803 человека были мобилизованы. Всего из республики на войну отправили 1,5% всех мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Региональная выплата за заключение контракта — 400 тысяч рублей.

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Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.