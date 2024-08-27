Павел Дуров был в России, когда Кремль публично отказался от претензий к Telegram

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров более 50 раз въезжал в Россию в период с 2015 по 2021 годы, выяснили «Важные истории». Хотя в 2014 году он уезжал со словами «нет пути назад», Дуров был в России в 2017 году, когда ФСБ требовала выдать ключи шифрования, в 2020 году, когда Роскомнадзор снял блокировку мессенджера, и в 2021-м, когда Telegram удалял боты команды Навального**.

«Важные истории» смогли отследить перемещения Дурова, проанализировав данные из крупнейшей утечки ФСБ — базы погранслужбы «Кордон», которая появилась в сети не позднее 20 августа и сейчас опять скрыта из доступа.

В 2014 году Павел Дуров заявил, что ФСБ потребовала от него раскрыть личные данные сообществ, в которых украинцы организовывали протесты во время Евромайдана. После чего он уехал из России, пообещав не возвращаться и даже написал манифест, назвав семь причин. Однако данные базы показывают, что Дуров приезжал в Россию несколько раз в год в 2015–2017 годах и в 2020–2021 годах. Исключением стал только период, когда Кремль объявил войну и безуспешно пытался блокировать Telegram.

Павел Дуров был в России и 18 июня 2020 года, когда Роскомнадзор внезапно выпустил заявление о прекращении блокировки мессенджера в России по согласованию с Генпрокуратурой: «Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму». При этом суд не отменял решения о блокировке, а Госдума не принимала законопроектов, которые позволили бы инициировать разблокировку мессенджера.



До октября 2021 года Дуров жил между Россией, ОАЭ и Европой, как раз в этот момент были заблокированы телеграм-бот «Умного голосования» команды Навального и другие оппозиционные боты перед выборами в Госдуму 2021 года.





*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

**Внесен в список «террористов и экстремистов».

Фото: АFP