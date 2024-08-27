RTVI: Компания, проработавшая год, показала прибыль в триллионы рублей и стала третьей по доходности, пропустив вперед только «Роснефть» и «Газпром»

Чистая прибыль ООО «Банкнота» в прошлом году составила 3,4 трлн руб, она вошла в топ-3 крупнейших компаний России, уступив лишь «Роснефти» и «Газпрому». Как выяснил RTVI, компания зарегистрирована на номинала, неоднократно судимого за кражи.Сама компания уже не работает, счета заблокированы Федеральной налоговой службой, а задолженность по налогам — 315 млн рублей.

Изначально на сайте компании было указано, что компания занимается ипотечным кредитованием, автокредитами и займами под проценты для бизнеса.

По данным СПАРК, выручка ООО «Банкнота» за прошлый год составила 3,7 трлн руб., а чистая прибыль — 3,4 трлн руб, это 8,5% бюджета РФ или 22 % всего рынка розничного кредитования.

Единственным владельцем и руководителем компании в ЕГРЮЛ указан Фролов Дмитрий Владимирович 1975 года рождения, который получил свою первую судимость еще в Советском Союзе и продолжает периодически отправляться в места лишения свободы за мелкие кражи, например колбасы и водки.

В то время, когда на Фролова регистрировались компании, он сам, вероятно, в очередной раз находился за решеткой. В картотеке московских судов RTVI нашел приговор от 2022 года, где его полного тезку приговорили к двум годам лишения свободы за очередную кражу.

Опрошенные RTVI эксперты не смогли точно сказать, чем могла заниматься компания с такой доходностью, просуществовавшая всего год. При этом назвать «Банкноту» фирмой, нарисованной на бумаге, нельзя, у нее был настоящий офис и там работали живые люди.



По данным ЕГРЮЛ, в декабре 2023 года ООО «Банкнота» уведомило ФНС, что у него есть филиал в Беларуси — Банк Нота Беларусь. Найти какую-либо информацию об этой фирме не удалось. Опрошенные RTVI эксперты рассказали, что компания вполне могла заниматься выводом денег за рубеж через Беларусь.

