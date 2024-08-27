В аэропорту Сан-Франциско задержали гражданина Венгрии по делу о закупках продукции военного назначения для России

В аэропорту Сан-Франциско полиция задержала гражданина Венгрии Бенса Хорвата по делу о закупках продукции военного назначения для России в обход санкций, сообщил Минюст США.

Согласно судебным документам, Хорват и другие лица управляли многонациональной сетью закупок, которая заключала прямые контракты с различными структурами российского правительства и работала над крупномасштабными проектами, такими как строительство систем оперативной радиосвязи в Курской области вдоль российско-украинской границы. В жалобе утверждается, что Хорват сам организовал покупку американских технологий радиосвязи и контрабанду этих технологий российским государственным конечным пользователям через сеть филиалов, расположенных в Испании, Сербии, Венгрии, Латвии и других странах.

Начиная как минимум с января 2023 года Хорват и другие члены его сети начали переговоры с небольшой американской компанией по распространению радиотехники о закупке и экспорте в Россию произведенных в США радиостанций военного класса и соответствующих аксессуаров. Хорват приобрел 200 радиостанций военного образца и намеревался экспортировать их в Россию, но ему это не удалось. Таможенная и пограничная служба США задержала груз, предотвратив попадание радиостанций в руки конечных пользователей в России, которые находятся под санкциями.

«Министерство юстиции и дальше будет пресекать и привлекать к ответственности преступное сети, которые продолжают подпитывать российскую агрессию за рубежом и угрожают нашей коллективной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Мэтью Аксельрод из Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли сообщил, что «арест Хорвата показывает, что не имеет значения, где в мире вы работаете — когда Соединенные Штаты считают, что ваше поведение нарушает наше экспортное законодательство, мы принимаем меры».



