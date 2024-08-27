Осужденный на 20 лет колонии за поджог клуба в Костроме военный снова подписал контракт с Минобороны

Станислав Ионкин, осужденный в марте на 20 лет за поджог клуба, в результате чего погибли 13 человек, вместо срока подписал контракт с Минобороны и отправился повторно на войну в Украину. Об этом адвокат Ионкина рассказал ТАСС. Сегодня апелляция оставила приговор без изменений, и осужденный тут же подписал контракт.

В марте Ионкина приговорили к 20 годам колонии строгого режима по делу о пожаре в костромском клубе «Полигон» в ноябре прошлого года. Назначенное наказание оказалось суровее, чем прокурор запрашивал в прениях — 16 лет колонии. 23-летнего военнослужащего лишили звания сержанта гвардии и медали «За отвагу».



В пожаре погибли 13 посетителей клуба. По версии следствия, у пьяного Ионкина возник конфликт с росгвардейцем. Чтобы запугать силовика, военный взял ракетницу и выстрелил из нее вверх, в результате чего загорелся потолок клуба, затем огонь быстро распространился по зданию. Позднее Ионкин, уже находясь на улице, еще семь раз выстрелил из ракетницы в сторону «Полигона».

Защита Ионкина настаивала, что сержант не мог объективно оценить происходящее в клубе, поскольку из-за участия в войне в Украине он получил контузию. «В сложной обстановке Ионкин теряется, склонен к реализации малообдуманных решений, что подтверждает психолого-психиатрическая экспертиза», — отмечал адвокат Юрий Хромцов.

Однако суд признал военного виновным и по статьям об убийстве, хулиганстве с применением оружия, умышленном повреждении чужого имущества и причинении вреда средней тяжести.

В день вступления приговора в силу осужденный, «склонный к реализации малообдуманных решений», отправился на войну в Украину.







Фото: ТАСС