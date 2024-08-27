Politico: Украина представит США список целей в России, в атаках по которым можно использовать американское оружие

Как пишет издание, украинские чиновники готовятся представить высшим должностным лицам национальной безопасности США список дальних целей в России, которые, по их мнению, киевские военные смогут поразить, если Вашингтон снимет ограничения на использование американского оружия.

Этот шаг стал очередной попыткой убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия на территории России. По словам источников Politico, министр обороны Украины Рустем Умеров и советник президента Андрей Ермак прибудут в Вашингтон на этой неделе и планируют представить список администрации во время обсуждения, надеясь, что более конкретные предложения ударов по стратегическим военным объектам России в целях защиты своих территорий принесут определенные результаты.



США уже несколько месяцев говорят, что отмена ограничений не изменит стратегическую ситуацию в войне, поскольку Россия переместила свои самые важные цели, включая самолеты, подальше от границы и вне зоны досягаемости. Но Киев определил несколько важных целей, которые он может достичь с помощью ракет, предоставленных США, рассказали источники издания.



«Для Украины не должно быть никаких ограничений по дальности применения оружия, в то время как террористы не имеют таких ограничений», — сказал Владимир Зеленский в заявлении в понедельник после массированной атаки России на украинские города.

Украинские чиновники давно добивались от администрации Джо Байдена снятия ограничений на поставки американского оружия, чтобы ее военным было легче вести наступательные операции на территории России и оттеснять российские войска от границы. С самого начала войны администрация заявляла, что опасается, что снятие ограничений может спровоцировать Россию на еще более агрессивное нападение на Украину. Однако визит Умерова и Ермака состоится на фоне продолжения наступления ВСУ в Курской области и массированных атак России на энергосистему Украины. Изменение ситуации, возможно, станет переломным моментом и в переговорах о снятии запрета на использование американского оружия.



Украинская сторона настаивает на том, что снятие всех ограничений необходимо для военных действий страны, утверждая, что это даст ее армии больше свободы, чтобы вести борьбу с Россией внутри собственных границ.



Между тем Вашингтон считает, что у Украины нет достаточного количества армейских тактических ракетных комплексов — ракет большой дальности, которые она хочет использовать, — для нанесения ударов по дорогостоящим целям в России. Киев использует многие из этих ракет в своих наступательных операциях в Крыму, что по мнению администрации Байдена, имеет успех. Кроме того, у США ограниченный запас ракет ATACMS, которые они могут направить Украине.



В понедельник на брифинге с журналистами пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в политике США в отношении ограничений «нет никаких изменений». При этом некоторые украинские законодатели и чиновники говорят, что видели признаки того, что в администрации Байдена рассматривает возможность снятия ограничений в ближайшие дни. Один из законодателей-демократов, осведомленный об этих разговорах, также сказал, что администрация рассматривает просьбу Киева.







Фото: Reuters