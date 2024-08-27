Губернатор Белгородской области сообщил о попытке прорыва ВСУ границы

«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Позже он сообщил, что были атакованы три населенных пункта, повреждены складское помещение, несколько автомобилей, в результате детонации дрона-камикадзе загорелся торговый объект.

Первыми о заходе ВСУ на территорию региона сообщили провластные телеграм-каналы. По данным канала Shot, около 60 украинских военных начали операцию примерно в 8:00 в районе села Нехотеевка. В составе группы, как пишет канал, восемь бронемашин. Позднее телеграм-канал Mash заявил уже о 200 украинских военных и нескольких БМП в районе Нехотеевки. Также, по данным канала, 300 украинских военных начали бой в районе пункта пропуска Шебекино в Белгородской области.



Как пишет «Агентство»*, в районе Нехотеевки и находящейся рядом Журавлевки спутники НАСА фиксировали пожары каждый день с 20 по 26 августа.



По данным «Пепла», в Белогородском и Борисовском районе действительно слышны артиллерийские выстрелы. В районе Шебекино, по предварительным данным, никаких боестолкновений нет.



В Белгородской области более недели назад введен режим контртеррористической операции, несколько приграничных населенных пунктов закрыты на въезд.



По данным белгородского канала «Фонарь», с начала войны в регионе погибли 239 человек, Минздрав области еще в июне сообщал о 1100 пострадавших, после этого официально власти не сообщали никаких цифр.





*Признано в России «иностранным агентом».