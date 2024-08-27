В Казани местную жительницу отправили в СИЗО по обвинению в теракте, «совершенном группой лиц»

Вахитовский районный суд Казани отправил в СИЗО 50-летнюю жительницу Чистополя по делу о теракте, «совершенном группой лиц по предварительному сговору», сообщила SOTA*.

По версии следствия, женщина, «будучи противницей проведения ВС РФ СВО на территории Украины», связалась с представителями спецслужб Украины. В чате она якобы дала согласие на совершение взрывов, поджогов и «иных действий для устрашения населения и создания опасности гибели людей и т.д».

Как сказано в сообщении суда, вечером 24 августа женщина разбила окно здания военной прокуратуры Казанского гарнизона, вылила туда легковоспламеняющуюся жидкость и забросила внутрь бутылку с этой же жидкостью и подожгла все. В результате пожара сгорела комната для приема пищи.

Изначально утверждалось, что неизвестные подожгли здание Казанского гарнизонного военного суда, однако позже выяснилось, что это было помещение прокуратуры. В момент поджога женщина находилась у здания комендатуры с 13-летним сыном.

Как пишет SOTA, на суде по избранию меры пресечения следствие настаивало на заключении женщины в СИЗО, поскольку она якобы может скрыться от суда и давить на участников судопроизводства. Суд не учел, что подозреваемая имеет ребенка, которому нет 14 лет. Согласно ст. 99 УПК, этот факт должен являться смягчающим обстоятельством.





*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.







