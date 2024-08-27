Россия ночью провела вторую подряд массированную атаку на украинские города, использовав более ста беспилотников и ракет

Ночью 27 августа российская армия повела вторую подряд массированную атаку по городам Украины, запустив 81 «шахед», а также крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов пять человек погибли, 16 получили ранения.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что беспилотники запустили из Ейска и Курской области, три аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» были выпущены с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области, баллистическую ракету «Искандер-М» запустили из Крыма, крылатую «Искандер-К» — из Воронежской области. Еще 5 крылатых ракет Х-101 были выпущены бомбардировщиками ТУ-22МЗ из воздушного пространства Волгоградской области. Силам ПВО удалось уничтожить 60 беспилотников и все ракеты Х-101.

В результате ночной атаки на Запорожье погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, в течение суток российские войска 208 раз ударили по 14 населенным пунктам Запорожской области. «Поступило 38 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры», — детализировал он.

В Кривом Роге удар пришелся на гостиницу, погибли два человек. Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что еще пять человек пострадали, одна женщина находится в критическом состоянии. Он также добавил, что пока неизвестна судьба еще двух человек. «Вероятно, они могут находиться под завалами», — написал Лысак в телеграм-канале. Кроме того, в результате удара повреждены шесть магазинов, четыре многоэтажки, 8 автомобилей.

По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киеве за ночь четыре раза объявляли воздушную тревогу в общей сложности на пять часов: сначала из-за атаки беспилотников, затем — из-за взлета истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты «Кинжал» в направлении западных регионов Украины. Около пяти утра стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101 по Киеву. По его словам, силы ПВО столицы сбили около 15 ударных дронов и несколько ракет. «Все, что летело на столицу Украины — уничтожено», — утверждает Попко, уточнив, что несколько обломков упали в лесополосу, вызвав возгорания.

«Обязательно ответим России на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности», — написал Владимир Зеленский после второй подряд массированной атаки России.





Фото: ТГ Сергей Лысак