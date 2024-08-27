ФСБ возбудила уголовные дела против еще двух иностранных журналистов после материалов из Суджи

Против журналистов возбудили уголовные дела после публикации материалов из Суджи, в которой находятся украинские военные. «ФСБ России возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ в отношении журналиста немецкой телерадиовещательной корпорации «Дойче Велле» Коннолли Николаса Симона и корреспондента украинского телеканала «1+1» Нагорной Натальи Викторовны, незаконно пересекших Государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемки в районе н.п. Суджа Курской области», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Всего против иностранных журналистов было возбуждено семь уголовных дел после того, как они съездили в Курскую область, куда с 6 августа зашли украинские военные.

17 августа уголовное дело возбудили против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые первыми сделали репортаж из Суджи. Российский МИД вызвал посла Италии Чечилию Пиччони и обвинил съемочную группу в «грубейшем» нарушении законов и «элементарных правил журналистской этики», а затем ФСБ возбудило уголовные дела.

22 августа уголовные дела о незаконном пересечении границы были возбуждены против американского журналиста CNN Ника Уолша и корреспонденток телеканалов «Украина» и Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко.

Максимальная санкция по статье о незаконном пересечении госграницы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.