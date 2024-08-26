Прокуратура Парижа предъявила Павлу Дурову обвинения в 12 преступлениях, связанных с администрированием Telegram

В пресс-релизе говорится, что Дуров может находится под стражей до 28 августа, ранее об этом со ссылкой на прокуратуру писали ТАСС и РИА «Новости».

Основателю Telegram предъявили обвинения в 12 преступлениях, в частности за отказ передать по запросам правоохранительных органов информацию или документы, необходимые для проведения и использования расследования, а также соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп.



Ему также вменили соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними, соучастие в распространении наркотиков, соучастие в киберпреступлениях и соучастие в мошенничестве в составе организованных преступных группировок.







*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

