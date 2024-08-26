Доля женщин среди российских политзаключенных в 2024 году стала рекордной за 14 лет

Женщины составили 27% от числа политзаключенных, на которых были возбуждены уголовные дела в 2024 году. Это рекорд за 14 лет, посчитала «Верстка»* на основе данных проекта «Поддержка политзаключённых. Мемориал»*.

Самый большой процент женщин-политзаключенных с 2009 года (момента, когда правозащитники начали присваивать этот статус) был в 2010 году. Среди 11 россиян, которые стали фигурантами уголовных дел в тот год и впоследствии получили статус политзаключенных, женщины составили 36%, на них было заведено 4 уголовных дела.



По итогам 2012 года, когда силовики подавляли протесты на Болотной площади, резко возросло количество политзаключенных, но доля женщин среди них составила 19%. В 2013 году — 22%.



В последующие годы доля женщин среди политзаключенных не превышала 15% и снова начала расти после полномасштабного вторжения России в Украину. Женщины составили 16% от числа россиян, ставших фигурантами уголовных дел в 2022 году — 32 из 197 человек. В 2023 году доля выросла до 18% — 21 из 119 человек. А за неполный 2024 год уже достигла 27% — 13 из 48 человек.

Правозащитники объясняют рост числа женщин среди политзаключенных тем, что россиянки играют активную роль в антивоенном сопротивлении.



За время путинского правления российские правозащитники присвоили статус «политзаключенный» полутора тысячам человек, подсчитали «Верстка» и «Мемориал». Правозащитники отмечают, что эти данные лишь частично отражают масштаб репрессий в России, и реальное количество политзаключенных в несколько раз больше.







*Признаны в России «иностранными агентами».

