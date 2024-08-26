Reuters: Полиция Франции обвиняет Павла Дурова в том, что он допустил «широкий спектр преступлений»

Генеральный директор Telegram Павел Дуров по-прежнему находится под стражей во Франции, в отношении него ведут расследование национальное подразделение по борьбе с киберпреступностью и национальное управление по борьбе с мошенничеством, сообщил в понедельник Reuters представитель французской полиции.

Дуров обвиняется в попустительстве кибер- и финансовым преступлениям, совершаемым на платформе Telegram. Ранее AFP со ссылкой на источник сообщило, что суд продлил срок задержания Дурова, которого арестовали в субботу вечером, на двое суток.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что основателя мессенджера Telegram задержали на территории Франции «в рамках продолжающегося судебного расследования» и в этом не было никаких политических мотивов. Заявление Макрона на сайте X стало первым официальным подтверждением ареста Дурова. Отсутствие официального подтверждения привело к спекуляциям о причинах его задержания, Макрон рассказал, что прочитал «ложную информацию о Франции в связи с арестом Павла Дурова», добавив, что Франция глубоко привержена свободе слова.

В апреле Дуров заявил, что некоторые правительства пытались оказать на него давление, но приложение должно оставаться нейтральной платформой, а не «игроком в геополитике». Telegram не сообщил подробностей ареста, но заявил, что базирующаяся в Дубае компания соблюдает законы Европейского союза, а ее модерация «соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется».

Как пишет Reuters, Дуров получил французский паспорт в 2021 году по специальной процедуре для высокопоставленных иностранцев, освобождающей их от обычных юридических требований, включая проживание в стране не менее пяти лет. Согласно французскому законодательству, любому иностранцу может быть предоставлено гражданство по особым правилам, если он говорит по-французски и «своей выдающейся работой способствует влиянию Франции и процветанию ее международных экономических отношений». По данным французских СМИ, процедура его натурализации является редкой: в год рассматривается всего 10-20 дел, и каждое из них требует политической поддержки на высоком уровне. Эван Шпигель, основатель компании Snap и создатель приложения Snapchat, получил французское гражданство в 2018 году по той же программе.





Фото: Reuters