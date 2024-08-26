Вагнеровец, которого осудили на 23 года за убийство пенсионерки, пробыл в колонии 8 дней и опять ушел воевать

Житель Кировской области Иван Россомахин, которого осудили на 23 года за изнасилование и убийство 85-летней женщины, был освобожден и вернулся на войну с Украиной, сообщил проект «Травмпункт».

По данным правозащитников, осужденный заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий, пробыв в колонии всего 8 дней. В апреле его приговорили к 22 годам колонии, в июле апелляционная инстанция увеличила срок до 23 лет. 11 августа Россомахин прибыл в кировскую колонию, 19 августа — уехал на войну. Единственное обязательство, которое у него осталось после жестокого убийства — определенная судом выплата близким погибшей 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.



Первый срок Иван Россомахин получил в 2020 году. За убийство односельчанки и грабеж суд приговорил его к 14 годам колонии. В колонии он подписал контракт с ЧВК и в марте 2023 года вернулся на свободу. Всего через несколько недель Россомахин снова совершил преступление: убил 85-летнюю жительницу Вятских Полян и надругался над телом.



По данным «Сирены»*, вернувшиеся с войны в Украине покалечили уже 230 человек, 126 из них погибли. Приговоры за кражи, наркотики и другие преступления без жертв исчисляются сотнями. И это цифры только из открытых источников, сайтов судов и сообщений СМИ, в действительности преступлений может быть существенно больше.



*

Признана в России «иностранным агентом».