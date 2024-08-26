Врачебное сообщество потребовало от СК возбудить уголовное дело против сотрудников ФСИН, виновных в смерти Алексея Навального*

Представители врачебного сообщества России направили заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности виновных в смерти политика Алексея Навального.

Врачи ссылаются на постановление СК об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти политика, которое опубликовала Юлия Навальная. В этом документе указано, что причиной смерти стало «комбинированное заболевание: гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, осложнившееся развитием отека головного мозга, фибрилляции желудочков сердца, отека легких». Медики подчеркивают, что перечисленные поражения развиваются «при длительно текущей гипертонической болезни с выраженным повышением артериального давления». И перед каждой из многочисленных отправок в штрафной изолятор сотрудники ФСИН обязаны были проводить медицинский осмотр Навального.



При повышенном артериальном давлении должна была быть назначена гипотензивная терапия и сделано заключение о невозможности нахождения Алексея Навального в штрафном изоляторе, — убеждены авторы обращения. Однако ничего этого сделано не было, «что в конечном итоге привело (согласно представленному постановлению) к развитию столь грозных осложнений гипертонической болезни, как отек легких, отек мозга, фибрилляция желудочков и смерть».



«В связи с вышесказанным очевидно, что смерть Алексея Навального произошла вследствие халатного исполнения сотрудниками ФСИН своих обязанностей. Мы требуем возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности виновных в смерти Навального А.А», — указано в обращении, которое подписали 97 российских врачей.



Еще одно обращение было направлено в администрацию президента, под ним поставили подписи 98 врачей. «Мы, врачебное сообщество, неоднократно обращали Ваше внимание на необходимость предоставить Алексею Навальному доступ к квалифицированной медицинской помощи и на недопустимость повторных помещений Алексея в ШИЗО. Все наши обращения были спущены в нижестоящие инстанции, откуда мы получали лишь формальные ответы. Даже если допустить, что причина смерти Алексея Навального носит ненасильственный характер, Вы несете за нее ответственность, поскольку игнорировали экспертное мнение врачебного сообщества об угрозе для жизни, представляемой условиями содержания Алексея», — указано в документе на имя Владимира Путина. При этом медики написали, что у них как у практикующих врачей вызывает большие сомнения написанная в опубликованном постановлении причина смерти (фибрилляция желудочков на фоне гипертонического криза), так как для этого должна быть структурная патология сердца, которой у Навального не было.



«Мы категорически не согласны с отказом в возбуждении уголовного дела по факту смерти Алексея Навального и требуем от Вас обеспечить проведение независимого и открытого расследования гибели политика, поддерживаемого миллионами граждан России», — резюмировали врачи свое обращение к Путину.







*Внесен в список «террористов и экстремистов».