В Ставропольском крае в СИЗО по делу о теракте отправили двух школьников

На Ставрополье по обвинению в подготовке теракта арестовали девятиклассницу из Невинномысска, вместе с учеником восьмого класса ее обвиняют в поджоге базовых станций сотовых операторов, сообщил «Кавказ.Реалии»*. Несмотря на ходатайство адвокатов о более мягкой мере пресечения, суд отправил несовершеннолетнюю в СИЗО.

О задержании подростков в начале августа сообщил мэр Невинномысска Михаил Миненков, Он заявил, что за пять дней школьники якобы подожгли в Ставрополе четыре базовые станции. «По версии следствия, школьники из разных учебных заведений Невинномысска действовали с намерением дестабилизировать работу органов власти», — написал Миненков, отметив, что возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

Из апелляционного постановления по избранию меры пресечения, опубликованного на сайте Ставропольского краевого суда, следует, что обвиняемая учится в девятом классе. Ее защита просила суд избрать более мягкую меру пресечения, ссылаясь на невозможность учебы в СИЗО и то, что доводы следствия о желании сбежать и возможном давлении на свидетелей ничем не подкреплены. Школьница признала вину и заявила о раскаянии, однако суд оставил ее под арестом минимум до конца сентября.

Судя по картотеке суда, 19 августа прошло заседание по мере пресечения и у второго школьника, который еще на год младше. Указано, что защита просила перевести его под домашний арест, ранее восьмиклассника также отправили в СИЗО.

Обвиняемым в «теракте» грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. По российскому законодательству совершившим особо тяжкие преступления до 16-летнего возраста не может быть назначено более 10 лет лишения свободы.

*Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.