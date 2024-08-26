Северная Корея провела испытания новых дронов-камикадзе, продемонстрировав, как они поражают макет танка, похожего на южнокорейский К-2

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын посетил испытания новых беспилотников, которые уничтожили тестовые цели, включая макет танка, похожего на южнокорейский К-2, сообщило государственное агентство. По мнению южнокорейских военных экспертов, одна из моделей напоминает российские беспилотники Zala Lancet-3.

Как пишет Reuters, Ким Чен Ын призвал производить больше дронов для использования в тактических пехотных и специальных оперативных подразделениях. Подобное оружие широко использовалось в войне в Украине и на Ближнем Востоке. На фотографиях, опубликованных государственными СМИ, изображены по меньшей мере четыре различных типа беспилотников.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подчеркнул сходство северокорейских беспилотников с российскими Zala Lancet-3, однако отметил, что необходимо провести дополнительный анализ. «Мы понимаем, что некоторые беспилотники были переданы в рамках обмена между Северной Кореей и Россией в прошлом... Нам нужно проанализировать данные, чтобы понять, улучшили ли они характеристики», — сказал на брифинге представитель Южной Кореи. Он также сообщил, что Пхеньян впервые представил дроны-камиказде.

Обладающая ядерным оружием Северная Корея имеет тесные связи с Россией и Ираном, а также историю военного сотрудничества с ними. В 2022 году несколько северокорейских беспилотников пересекли границу с Югом и даже ненадолго вошли в бесполетную зону, окружающую президентский офис в Сеуле, после чего повернули обратно.



Южная Корея заявила, что в этом году развернет лазерное оружие для поражения северокорейских беспилотников, став первой в мире страной, развернувшей и использующей такое оружие в вооруженных силах, а на крышах некоторых небоскребов в Сеуле установлены зенитные установки.

На прошлой неделе Южная Корея и США начали ежегодные летние военные учения, в том числе отрабатывая ответные действия на северокорейские беспилотники.

Украина неоднократно заявляла, что Россия закупает у Северной Кореи боеприпасы в обход санкций. Северная Корея с августа 2023-го по январь 2024 года могла поставить в Россию 1,6 млн артиллерийских снарядов, сообщила в июне The Washington Post со ссылкой на данные некоммерческой организации C4ADS, занимающейся вопросами глобальной безопасности. Западные эксперты считают, что взамен Москва может передать Пхеньяну технологии, которые позволят КНДР нарастить свой военный потенциал. Новые испытания могут рассматриваться как свидетельство укрепления такого сотрудничества между двумя странами.



Фото: Агентство KCNA