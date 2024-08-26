ФСБ отчиталась о задержании жителя Омска по обвинению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жителя Омска, якобы пересылавшего украинским спецслужбам материалы о работе оборонного предприятия, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«Федеральной службой безопасности задержан житель Омска по подозрению в совершении государственной измены. Установлено, что задержанный осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео сотрудники ФСБ задерживают мужчину со словами «мы за тобой пришли, ты у нас давно в разработке, сейчас мы с тобой детально пообщаемся». После этого на кадрах допроса мужчина говорит, что задержан за «выход на связь с украинской стороной» в ноябре прошлого года и передачей информации о «расположении цехов» до февраля 2024 года.

Следственным подразделением УФСБ по Омской области возбуждено уголовное дело о «госизмене». Она предусматривает от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.