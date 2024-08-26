Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, разрушения зафиксированы в 15 областях

UPD: Число погибших возросло до 5. Согласно сообщениям региональных властей Украины, погибшие от российского удара сегодня есть в Житомирской, Волынской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Владимир Зеленский заявил, что это была одна из крупнейших российских атак: более сотни ракет различных типов и около сотни «шахедов». Он отметил, что Путин может делать только то, что мир ему позволяет делать. «Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие всех типов, и „шахеды“, и баллистику из Северной Кореи. Америка, Британия, Франция, другие партнеры имеют силу, чтобы помочь нам остановить террор. Нужны решения», — уверен Зеленский.



Российские ракеты и беспилотники нанесли повреждения Киевской гидроэлектростанции, сообщила украинская редакция журнала Forbes. Анонимный топ-менеджер энергокомпании, знакомый с последствиями обстрела, уточнил, что угрозы прорыва плотины нет. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленкоазрушить ракетами плотину Киевской гидроэлектростанции невозможно.



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Ночью российская армия атаковала «шахедами», группы дронов-камикадзе заходили с севера и юга, телеграм-каналы пишут о 100 беспилотниках, однако официального подтверждения этому нет. Рано утром началась ракетная атака с бомбардировщиков и с ракетоносителей в Черном море. Около пяти часов утра воздушные силы ВСУ известили, что в воздушном пространстве РФ зафиксирована активность 11 бортов Ту-95МС. Параллельно этому в Черном море были готовы к применению около 24 ракет «Калибр».



На данный момент украинские СМИ сообщили, что взрывы прозвучали в Виннице и области, Кропивницком (Кировоградская область), Харькове, Одессе, Кривом Рогу, Запорожье, Днепре, Хмельницком, Черниговской и Тернопольской области и Киеве, а также во Львове, Ровно, Луцке, в Прикарпатье.

Оператор системы передачи из-за повреждения нескольких объектов инфраструктуры срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. «Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», — написал министр энергетики Украины Герман Галущенко.



В Луцке поврежден многоквартирный дом. По данным мэра города Игоря Полищука, ракета попала в жилую пятиэтажку, погиб один человек. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров также сообщил об одном погибшем, удар был нанесен рядом с частным домом. Кроме того, как сообщил председатель Днепропетровской администрации Сергей Лысак, в результате атаки есть один погибший — 69-летний мужчина. Также произошло несколько возгораний.



В Полтавской области поврежден промышленный объект, ранено пять человек, об этом пишет в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Филипп Пронин.



В Киеве очевидцы сообщают о взрывах. Четыре станции киевского метро сейчас работают только как укрытие. Несколько районов столицы остались без света, на правом берегу Киева зафиксированы перебои с водоснабжением, сообщил мэр города Виталий Кличко. «В нескольких районах столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети», — написал он в телеграме. В Киеве разворачивают «пункты несокрушимости» из-за сложной ситуации с энергетикой.

По информации главы Львовской ОВА Максима Козицкого, из-за ракетной атаки во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением. Во Львове также могут возникнуть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание, сообщил мэр города Андрей Садовой.



Из-за атаки на западные области Украины в Польше подняли авиацию. «В юго-восточной части страны возможен повышенный уровень шума, связанный с полетом польских и союзнических самолетов в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении Оперативного командования польской армии в соцсети Х. Там отметили, что с самого утра наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ударом по объектам, расположенным в том числе на западной территории Украины.



«Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. „Укрэнерго“ вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему», — написал премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что в результате российской атаки пострадали 15 областей страны.



Фото: ДСНС