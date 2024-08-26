Суд продлил срок задержания Павла Дурова на 48 часов

Агентство AFP со ссылкой на источник сообщило, что суд продлил срок задержания Павла Дурова на двое суток. Владелец Telegram все еще находится в миграционной тюрьме в аэропорту Ле-Бурже. Максимальный срок задержания — 96 часов.

Французские власти пока не делали каких-либо заявлений. Прокуратура Парижа обещает рассказать об обвинении против Дурова сегодня.



Накануне команда мессенджера Telegram выпустила официальный комментарий о задержании Дурова. В компании заявили, что она «соблюдает законы Евросоюза», а модерация контента «соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется». Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе, указано в сообщении. Утверждение о том, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой, в Telegram считают абсурдными. В компании подчеркнули, что мессенджером пользуется почти миллиард человек по всему миру.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. По данным СМИ, Дуров с телохранителем и женщиной-ассистентом находился на борту своего частного самолета, который прилетел из Азербайджана. В отношении Дурова ранее был выписан ордер на арест в рамках предварительного полицейского расследования, который вступил в действие, как только предприниматель оказался на территории Франции.



Фото: Forbes