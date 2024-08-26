В Саратовской области два беспилотника попали в жилые дома

В результате атаки украинских беспилотников на авиабазу в Энгельсе один из беспилотников врезался в высотный дом в соседнем Саратове, еще один попал в крышу дома в Энгельсе.

«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — написал в телеграм-канале губернатор Саратовской области губернатор Роман Бусаргин.



В Саратове беспилотник врезался в 37-этажный жилой дом Volga Sky и взорвался. Пострадали четыре человека, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.



В Энгельсе дрон попал в крышу дома «Энгельс-Сити», обломки повредили два десятка автомобилей, припаркованных у дома.



Города Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на правом и левом берегах Волги, авиабаза же в Энгельсе находится примерно в четырех километрах от реки. Военный аэродром неоднократно подвергался атакам беспилотников, на нем базируются тяжелые бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, которые используются для ударов по Украине.



Минобороны России отчиталось, что за ночь были перехвачены и сбиты 20 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов — девять — сбили над территорией Саратовской области. Три беспилотника поразили над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской областями, по одному — над Орловской и Рязанской.



Фото: Mash