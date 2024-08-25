Курские власти объявили о наборе контрактников в добровольческий отряд «Барс-Курск»

Правительство Курской области и ряд глав муниципалитетов опубликовали рекламу службы по контракту в добровольческом отряде «Барс-Курск» в составе российской армии, сообщил канал «Пепел».

В отряд принимают мужчин до 65 лет, здоровье которых позволяет «выполнять задачу по предназначению», а также тех, кто имеет «профессиональную и психологическую пригодность».



В объявлениях отсутствует информация о суммах выплат, но обещают «выполнение задач только на территории Курской области», зарплату участника «СВО», статус ветерана боевых действий и другие льготы, действующие для участников войны в Украине.



Особенно подчеркивается, что контракт заключается только на полгода. Однако таких контрактов сейчас не существует, так как указ Владимира Путина о мобилизации подразумевает, что все контракты продлеваются автоматически. Поэтому все, кто подпишет контракты, через шесть месяцев либо останутся служить дальше в Курской области, если там еще будет продолжаться боевые действия, либо отправятся на войну в Украину.



Единовременная региональная выплата за заключение контракта с Минобороны в регионе — 400 тысяч рублей. На начало августа в Курской области контракт заключили 3637 человек.

