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#Новости

Курские власти объявили о наборе контрактников в добровольческий отряд «Барс-Курск»

25.08.2024

Им обещают службу только на территории региона и заключение контракта только на полгода, что противоречит указу о мобилизации

Правительство Курской области и ряд глав муниципалитетов опубликовали рекламу службы по контракту в добровольческом отряде «Барс-Курск» в составе российской армии, сообщил канал «Пепел».

В отряд принимают мужчин до 65 лет, здоровье которых позволяет «выполнять задачу по предназначению», а также тех, кто имеет «профессиональную и психологическую пригодность».

В объявлениях отсутствует информация о суммах выплат, но обещают «выполнение задач только на территории Курской области», зарплату участника «СВО», статус ветерана боевых действий и другие льготы, действующие для участников войны в Украине.

Особенно подчеркивается, что контракт заключается только на полгода. Однако таких контрактов сейчас не существует, так как указ Владимира Путина о мобилизации подразумевает, что все контракты продлеваются автоматически. Поэтому все, кто подпишет контракты, через шесть месяцев либо останутся служить дальше в Курской области, если там еще будет продолжаться боевые действия, либо отправятся на войну в Украину.

Единовременная региональная выплата за заключение контракта с Минобороны в регионе — 400 тысяч рублей. На начало августа в Курской области контракт заключили 3637 человек.

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