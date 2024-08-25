Российская ракета попала в гостиницу в Краматорске

Российские войска ударили по гостинице в Краматорске Донецкой области Украины, в момент атаки там находились журналисты Reuters. В агентстве уточнили, что всего в отеле «Сапфир» находились шесть членов съемочной группы.

По информации главы региона Вадима Филашкина, два журналиста получили ранения, еще один находится под завалами. Ночью поисковые работы несколько раз прерывались из-за угрозы обстрелов. «Среди ночи россияне ударили по Краматорску. Очередной мишенью в городе стал отель — сейчас известно о 2 раненых, еще 1 человек находится под завалами. Все трое пострадавших — журналисты, граждане Украины, США и Великобритании», — сказал Филашкин.



В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что пострадавшим 38 и 40 лет, у них диагностировали минно-взрывную травму, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузию и резаные раны. По данным прокуратуры, по зданию ударили из ракетного комплекса «Искандер-М». Вместе с гостиницей повреждения получил многоэтажный дом.

Фото: Reuters