«Хезболла» выпустила по Израилю несколько сотен ракет, отчитавшись об «ударе возмездия»

В воскресенье рано утром «Хезболла» выпустила сотни ракет и беспилотников по Израилю, а израильские военные заявили, что нанесли около 100 авиаударов по более чем 40 пусковым площадкам группировки на юге Ливана, чтобы предотвратить более крупную атаку. По словам представителя западной разведки, некоторые из ракетных установок, по которым были нанесены удары, были запрограммированы на стрельбу в 5 утра в направлении Тель-Авива.

По данными ЦАХАЛ, в атаке было задействовано 210 ракет и около 20 беспилотников, удар пришелся на северные и центральные районы страны. Ливанская группировка заявила, что выпустила 320 ракет «Катюша» в сторону Израиля и поразила 11 военных объектов в ходе первой фазы, которую она назвала «возмездием» за убийство Израилем Фуада Шукра в прошлом месяце.



Как пишет The New York Times, уже через несколько часов после нападений обе стороны дали понять, что их интенсивность снижается, а «Хезболла» заявила, что ее военная операция «закончена на сегодня». Израиль вновь открыл международный аэропорт Бен-Гурион вблизи Тель-Авива после кратковременного закрытия, полеты были приостановлены примерно на 90 минут.



Кабинет министров Израиля собрался в 7 утра, министр обороны Йоав Галлант объявил чрезвычайное положение, а министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что Израиль будет реагировать на развитие событий на местах, но не стремится к полномасштабной войне.



По крайней мере на данный момент обмен ударами не привел к серьезной эскалации, которой многие опасались после того, как в прошлом месяце в результате израильского авиаудара в пригороде Бейрута был убит Фуад Шукр, один из высокопоставленных командиров «Хезболлы». Израиль назвал ущерб от атаки «очень незначительным», министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильской атаки погибли по меньшей мере три человека и еще двое получили ранения. «Хезболла» заявила, что дальнейшие ответные меры будут позже.



Воскресные удары были нанесены в тот момент, когда в Каире проходила встреча переговорщиков, пытавшихся добиться прекращения боевых действий в Газе. Официальные лица из США, Египта и Катара, которые выступают посредниками на переговорах, планировали встретиться в Каире с израильской делегацией позже в воскресенье, чтобы обсудить последнее предложение о прекращении огня. Лидеры ХАМАС также находились в Каире, но было неясно, примут ли они участие во встрече. Несмотря на активную дипломатическую поддержку со стороны администрации Байдена, Израиль и ХАМАС по-прежнему далеки друг от друга по ключевым вопросам, что заставляет официальных лиц сделать вывод о том, что немедленный прорыв маловероятен.

Фото: Reuters