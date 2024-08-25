В Белгородской области в результате обстрела погибли пять человек и 13 получили ранения

Пять человек погибли и 12 пострадали в результате украинского обстрела поселка Ракитное Белгородской области, сообщил в воскресенье утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, из 12 раненых госпитализировали девятерых. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, в их числе — 16-летняя девушка, ее прооперировали. Всего пострадали трое несовершеннолетних.

Позднее белгородский канал «Пепел» сообщил о еще одной пострадавшей, которая обратилась в больницу.

В результате обстрела повреждения получили 10 домов, два коммерческих объекта и четыре машины, рассказал Гладков. Пострадал газопровод, из-за чего газа лишились соседние села Борисполье и Новоленинское, а также само Ракитное.



Поселок Ракитное расположен на западе области, недалеко от границы Украины, а также зоны боев в Курской области. Украинские военные сообщения удар не комментировали.

