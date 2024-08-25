Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже во Франции

Вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем был арестован основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров, сообщили телеканалы TF1 и BFM. По данным СМИ Дуров с телохранителем и женщиной-ассистентом находился на борту своего частного самолета, который прилетел из Азербайджана. В отношении Дурова ранее был выписан ордер на арест в рамках предварительного полицейского расследования, который вступил в действие, как только предприниматель оказался на территории Франции.

Французская телесеть BFMTV написала, что Дуров не посещал Францию и Европу с момента выдачи ордера на обыск. Он чаще бывал в Объединенных Арабских Эмиратах, в странах бывшего Советского Союза и в Южной Америке. «Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем, почему... Была ли эта посадка во Франции случайной оплошностью, или это короткая посадка на пути куда-то еще, но в любом случае, он у нас под стражей!» — сообщил TF1 источник, близкий к следствию.



Французская полиция обвиняет Дурова в отказе от сотрудничества при расследовании различных преступлений, связанных с использованием Telegram. «На своей платформе он позволил совершить неисчислимое количество правонарушений и преступлений, он ничего не сделал для модерации или сотрудничества. Нет сомнений, что после предъявления обвинения он будет заключен под стражу, так как у него [есть множество возможностей скрыться от следствия]», — прокомментировал TF1 источник, близкий к следствию.



Владелец социальной медиаплатформы Х Илон Маск заявил после сообщений о задержании Дурова: «В Европе 2030 год, а вас казнят за то, что вам понравился мем». Он также опубликовал фрагмент интервью Дурова Такеру Карлсону, в котором тот рассуждает о свободе слова и о покупке соцсети Маском. Бизнесмен сопроводил свой пост хэштегом #FreePavel.

Сегодня Дуров предстанет перед следственным судьей и ему будет предъявлено обвинение в нескольких преступлениях: терроризм, участие в наркотрафике, соучастие в мошенничестве, отмывание денег и многом другом.



Павел Дуров покинул Россию в 2014 году, после того как отказался подчиниться требованиям правительства закрыть оппозиционные сообщества на своей социальной медиаплатформе «ВКонтакте», которую он потом продал. «Я бы предпочел быть свободным, а не выполнять чьи-то приказы», — сказал Дуров в апреле американскому журналисту Такеру Карлсону о своем отъезде из России. После этого он заявил, что некоторые правительства пытались оказать на него давление, но приложение должно оставаться «нейтральной платформой», а не «игроком в геополитике». Однако растущая популярность Telegram вызвала пристальное внимание со стороны ряда европейских стран, в том числе Франции, в связи с проблемами безопасности и утечки данных.



В 2018 году в России пробовали отключить Telegram из-за того, что приложение отказалось выполнить решение суда о предоставлении спецслужбам доступа к зашифрованным сообщениям пользователей. Однако потом от этой идеи отказались, так как блокировка затронула множество сторонних серверов.

Фото: Forbes



