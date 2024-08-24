Российские военные разграбили склад Wildberries в Курской области

23 августа трое российских военных в кепках с эмблемами ЧВК «Вагнер» зашли на склад пункта выдачи заказов Wildberies в селе Званное Глушковского района и унесли посылки и содержимое конвертов, предназначавшихся местным жителям. Записи с камер видеонаблюдения опубликовал канал «Пепел Курск». При этом склад Wildberies за вечер ограбили дважды, вторая группа военных забрала то, что не смогла унести первая.

Село Званное находится районе близ реки Сейм, все мосты через которую повреждены или разрушены, а временные переправы попадают под обстрелы. В ближайшее время ВС РФ могут оказаться в окружении. Однако это не останавливает от разграбления магазинов в пустом селе.



Ограбление военными Wildberies — уже второй случай мародерства. 18 августа в сети появились записи с камер, на которых чеченские бойцы грабят салон связи «Мегафона» в поселке Глушково. «Военкоры» уверяли, что мародеров нашли, однако о наказании так никто и не сообщил.