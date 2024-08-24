Со следующего года на ЕГЭ по русскому языку будут снимать баллы за примеры из «экстремистских материалов» и пропаганду нетрадиционных ценностей

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал пробные варианты к ЕГЭ 2025 года, структуру и содержание материалов к экзамену, канал «Осторожно, новости» обратил внимание на изменения в экзамене по русскому языку.

Теперь в критериях оценки появится пункт «соблюдение этических норм», проверяющий сможет снять балл за цитаты «экстремистских материалов», «пропаганду фашизма, антигосударственных и нетрадиционных идей», а также за использования иностранных слов, которые имеют русские аналоги.



Из списка литературы убрали несколько писателей, авторов антиутопий — Джорджа Оруэлла, Олдоса Хаксли и Франца Кафки. Под запрет попали писатели-диссиденты Варлам Шаламов, Василий Аксенов, Георгий Владимов. Фильтр не прошли и несколько современных авторов — Евгений Гришковец, Ксения Драгунская, Виктор Пелевин, а также поэты Тимур Кибиров, Дмитрий Пригов и Ольга Седакова.



Вместо этого в списке литературы появился «духовник Путина» митрополит Тихон Шевкунов и его книга «Гибель Империи. Российский урок».



В сочинениях по русскому языку больше нельзя приводить примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр, в эссе по литературе не допускается обращение к рэпу и фанфикам.









