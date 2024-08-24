В субботу Россия и Украина обменялись 115 военнопленными при посредничестве ОАЭ

Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 115 на 115, сообщает Reuters. Это первый подобный обмен с момента наступления Украины в Курской области. По данным Минобороны РФ, российские военнослужащие, ставшие предметом обмена, были взяты в плен в Курской области.

Движение «Наш выход» по поиску и возвращению из плена военных РФ утверждает, что все 115 человек были срочниками, эту информацию подтверждает также z-военкор Семен Пегов.

Как пишет агентство, все освобожденные российские военнослужащие сейчас находятся в Беларуси и по возвращении в Россию пройдут курс лечения и реабилитации.



Украина связывает обмен с Днем независимости страны, президент Владимир Зеленский сообщил, что из плена освободили воинов Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. «Мы помним о каждом и каждой. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех. Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой», — написал Зеленский. По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, 82 из возвращенных украинцев защищали порт Мариуполя в 2022 году.



Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что общее число пленных, обмененных при посредничестве ОАЭ, составляет 1 788 человек.



Это уже седьмой подобный обмен, осуществленный при посредничестве ОАЭ с момента вторжения России в Украину.







Фото: ТГ Владимир Зеленский