В Воронежской области после удара беспилотников загорелся склад боеприпасов, два села эвакуировали, в трех поселениях объявили ЧС

Украинская армия минувшей ночью атаковала дронами склад боеприпасов в Острогожском районе Воронежской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В Острогожске находится крупная учебная часть, где готовят младших специалистов бронетанковой техники.



«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено еще несколько БПЛА. В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трех поселений введен режим ЧС», — написал он в своем телеграм-канале.



По данным чиновника, пострадали две женщины, одна из них в тяжелом состоянии. В трех поселениях объявили режим чрезвычайной ситуации, из села и садового товарищества рядом с местом взрыва эвакуировали 200 человек.



По подсчетам «Верстки»*, по состоянию на начало июня площадь потенциально уязвимой территории России для беспилотников составляла 1 млн 780 тысяч квадратных километров. Однако 21 августа, после того как украинские БПЛА долетели до Мурманской области, «уязвимая» площадь увеличилась на 830 тысяч квадратных километров.







*Признана в России «иностранным агентом».



