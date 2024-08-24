129 российских срочников пропали без вести или попали в плен в Курской области

«Важные истории» установили имена 45 плененных и 84 без вести пропавших в Курской области срочников. Большинство из них — солдаты 17-го и 18-го батальонов 488-го мотострелкового полка, базирующегося в Брянской области. Также есть бойцы из 252-го мотострелкового полка из Воронежской области.

Как минимум трое срочников погибли, однако, как отмечает издание, число неверифицированных сообщений о гибели военнослужащих по призыву под Курском выше.

В списках, составленных «Важными историями», есть 19 срочников из Коми, 11 — из Башкортостана, 9 — из Тюменской области, 8 — из Ямало-Ненецкого автономного округа, еще 8 — из Кабардино-Балкарии, 7 из Дагестана, а также 6 москвичей, 2 петербуржца, бойцы из регионов Сибири, Урала, из Крыма, областей Центральной России, из Татарстана и других регионов.

Большинству из пропавших и плененных 20 лет — это 45 бойцов. Еще 29 бойцам всего 21 год. Среди тех, кого ищут, девять 18-летних срочников. Самым старшим из пропавших 24 года.

Подсчет основан на проверенных объявлениях в соцсетях, видео и фото с украинской стороны и верифицированным данным из разговоров с волонтерами.

Родные срочников рассказали «Важным историям», что от военных и властей добиться информации практически невозможно. Вместо помощи на связь с родителями срочников выходят «помощники», которые объясняют, что о пленении, гибели и пропаже срочников не стоит говорить публично, чтобы не «подыгрывать» украинцам и не идти на конфронтацию с властью.

При этом обращения к «военкорам» и официальным российским СМИ ничего не дали, те посоветовали делать официальные запросы.

Неделю назад The Washington Post написала, что в украинском плену могут находится 250 российских срочников. С тех пор украинская сторона неоднократно заявляла о «пополнении обменного фонда».

Российская сторона не дает никакой информации по убитым и попавшим в плен военнослужащим, сконцентрировавшись на потерях Украины.





*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.