В Бурятии обвиняемый в изнасиловании девочки с ДЦП тренер прямо из СИЗО уехал на войну в Украину

Девушка с диагнозом ДЦП и задержкой интеллектуального развития посещала занятия плаванием в бассейне в Улан-Удэ. Тренер назначил ей сеансы массажа, во время которых неоднократно насиловал воспитанницу, сообщил «Сибирский экспресс» со ссылкой на депутата Госдумы Вячеслава Мархаева, к которому обратилась мать потерпевшей.

Как отметил Мархаев, подследственный проходил по статьям за изнасилование и угрозу убийством, но в документах по его убытию на «СВО» указана статья гораздо легче, за которую обычно следует денежный штраф.



Между тем закон определяет исключения для отправки на войну подследственных, подсудимых и заключенных. Под эту «амнистию» попадают все преступники, кроме подозреваемых, обвиняемых и осужденных по статьям о педофилии, терроризме, экстремизме, госизмене и некоторых других преступлениях против государственного строя или инфраструктуры.





