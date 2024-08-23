Под новые санкции США попал сын министра обороны России Павел Белоусов

Министерство финансов США и Госдепартамент выбрали в качестве мишеней около 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, в том числе в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, чьи товары и услуги позволяют России поддерживать свои военные действия и обходить санкции.

«Россия превратила свою экономику в инструмент, служащий военно-промышленному комплексу Кремля. Сегодняшние действия Казначейства направлены на выполнение обязательств, взятых президентом Байденом и его коллегами по G7, по нарушению цепочек поставок и каналов платежей военно-промышленной базы России», — заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.



В частности, США ввели санкции в отношении Павла Белоусова, сына министра обороны России Андрея Белоусова, и его жены, а также внесли дочерние структуры крупных российских компаний — Novatek China, «Сжиженный природный газ Якутия», Норильский ГМК им. А.П. Завенягина, «Норникель технические сервисы», Московский ювелирный завод и MTS Red (дочерняя компания МТС по кибербезопасности).



Санкции коснулись нескольких секторов. Так, в список вошли АТОЛ, Диасофт и Центр Финансовых Технологий, которые являются мостом между финансовыми системами РФ и стран G7.



В новом пакете затронута промышленность — филиалы «Евраза», ООО «Сжиженный природный газ Якутия», Магнитогорский металлургический комбинат, комбинаты «Норникеля» и угольная шахта «Распадская».

Акцент сделан и на компаниях и физлицах третьих стран, которые участвуют в цепочке поставок, где конечным получателем является ВПК России. Выявлена сеть по закупке боеприпасов, в которой участвуют итальянский гражданин Джулио Сфольетти и его партнер из Турции Хайри Тахирбееглу. Они закупили военное оборудование для РФ на сумму более 150 миллионов долларов через посредников в Африке, Центральной Азии и Иране. А также работают над поставками микроэлектроники и чипов для конечных пользователей в РФ.

Российская компания «Промтех» использует сети компаний в Турции, Франции и Гонконге для поставок товаров двойного назначения своим дочерним предприятиям в России.

Также под санкции попала базирующаяся в ОАЭ и находящаяся под санкциями Великобритании компания Paloma Precious DMCC — это фирма по торговле драгоценными металлами, которая помогала вывозить российское золото за рубеж. Paloma Precious и Taube Precious HK Limited играли ключевую роль в многочисленных незаконных схемах торговли российским золотом и отмывания денег.

Новые ограничения направлены почти на дюжину отдельных сетей и охватывают более 100 физических и юридических лиц в 16 юрисдикциях, включая Китай, Швейцарию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

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