За последние 25 лет политзаключенными в России признаны 1,5 тысячи человек

За время путинского правления российские правозащитники присвоили статус «политзаключенный» полутора тысячам человек, посчитала «Верстка»* при поддержке «Мемориала»*. Правозащитники отмечают, что эти данные лишь частично отражают масштаб репрессий в России, и реальное количество политзаключенных в несколько раз больше.

Как отмечает издание, до 2011 года количество политзаключенных в год исчислялось в единицах, даже во время всплесков (2003 и 2007 года) не превышая отметку в 20 человек.



Ситуация изменилась в 2012 году после протестов на Манежной и Болотной. С тех пор количество новых политзаключенных измеряется десятками, а в 2017 году впервые превысило сотню.

В 2012–2013 годах репрессиям подверглись сотни мусульман, которых обвинили в приверженности идеологии религиозного и политического движения «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». Организация была признана террористической и запрещена в России еще в 2003 году, но массовые преследования начались только спустя 10 лет. Гонения усилились после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. Фигурантами уголовных дел о терроризме стали свыше 120 крымских мусульман, которых российские власти обвинили в связях с запрещенным движением.



Еще одна большая группа верующих, на которую стали возбуждать уголовные дела в «десятых» — свидетели Иеговы, их начали преследовать после 2017 года, когда Верховный суд признал юрлицо движения «экстремистским».

С 2017 года число новых политзаключенных в России ни разу не опускалось ниже отметки в 120 человек. Самое большое число новых политзэков в истории современной России, 213 человек, пришлось на 2019 год.

С 2021 года уголовному преследованию подверглись сторонники Алексея Навального**, а с 2022 года пошли антивоенные уголовные дела.

Согласно отчету «Мемориала», в прошлом году в список узников совести попали 134 человека. Большая часть преследований связана с вторжением в Украину, по состоянию на 31 декабря 2023 года в общий список политзеков попали 60 обвиняемых в «фейках» об армии и еще 15 в «дискредитации» армии.

Особо «популярным» является также обвинение в «призывах к терроризму» или «оправдание терроризма» — к концу 2023 года в список попал 31 человек.



Среди не связанных с войной политзаключенных «Мемориал» выделяет сторонников Алексея Навального и людей, осужденных за связь с «нежелательными» организациями.







*Признаны в России «иностранными агентами».

**Внесен в список «террористов и экстремистов».