Суд в Краснодарском крае вынес первые приговоры по делу о погроме в аэропорту Махачкалы в октябре прошлого года

Армавирский городской суд Краснодарского края приговорил к срокам до девяти лет колонии общего режима пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщила «Медиазона»*. Трое обвиняемых получили по шесть лет и четыре месяца колонии, еще одному назначили шесть с половиной лет заключения, пятый обвиняемый получил 9 лет колонии. Их признали виновными в участии в беспорядках, а 9 лет получил обвиняемый еще и в применении насилия к представителю власти.

По версии следствия, 29 октября 2023 года мужчины «по призыву» неназванных организаторов участвовали в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, «руководствуясь мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды». Подсудимые, сообщили в суде, вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку самолетов, чтобы найти пассажиров рейса из Израиля. При этом вину они не признали.

Погром в Махачкале произошел 29 октября 2023 года, сотни жителей Дагестана ворвались на территорию аэропорта из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Они искали евреев и проверяли паспорта у прибывших пассажиров. Всего в беспорядках участвовали более 1,5 тысячи человек, обвинения предъявлены 136 из них.

Прокуратура сообщала, что «противоправные действия» были совершены в отношении 29 представителей власти, а «23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести». Организаторами беспорядков следствие считает депутата Госдумы Илью Пономарева**, проповедника Абу Умара Саситлинского и владельца канала «Утро Дагестана» Абакара Абакорова, так как они публиковали «недостоверные сведения» о прибытии в Махачкалу рейса из Тель-Авива с гражданами Израиля.





*Признана в России «иностранным агентом».



**Признан в России «иностранным агентом», внесен в список «террористов и экстремистов».

Фото: ТАСС