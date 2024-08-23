В Волгоградской области заключенные захватили колонию, один сотрудник ФСИН погиб, трое, в том числе начальник ИК, находятся в тяжелом состоянии

UPD: СМИ сообщают, что штурм колонии спецназом, который длился около часа завершен, террористов «ликвидировали» снайперы, удалось спасти заложника - сотрудника ФСИН.





Несколько человек захватили исправительную колонию № 19 в Волгограде во время заседания дисциплинарной комиссии, ТАСС сообщил об одном погибшем и троих тяжелораненых сотрудниках колонии, среди них начальник колонии Андрей Девятов. По данным Baza, три человека погибли, как минимум двоим удалось убежать от захватчиков: сотруднику ИК и заключенному. Их госпитализировали с резаными и проникающими ранами.



На видео нападавшие заявляют о принадлежности к «Исламскому государству»*. Как пишет канал «Сапа Кавказ», захватившие заложников заключенные требуют 2 млн долларов и вертолет. Они заявили, что смогли в колонии собрать бомбу и взорвут ее, если условия не будут выполнены.

Местный телеграм-канал «Волгоград» опубликовал видео из ИК-19, снятое заключенными, захватившими заложников, на котором видны три тела в форме сотрудников ФСИН без движения. Еще один сотрудник в крови, вероятно у него рана шеи. Видео снимает один из захвативших, закадровый голос говорит по-арабски и упоминает ИГ.



Всего на кадрах видны трое захвативших, еще один снимает, в руках у одного из нападавших нож. Рассматривается версия о том, что заключенные приобрели ножи за взятку, сообщает SHOT. Весной этого года бывшего заместителя начальника захваченной колонии Григория Беленкова приговорили к семи годам колонии за взятки. По версии следствия, в 2019 году он через посредника получил от четырех заключенных 320 тысяч рублей «за решение вопроса об их поощрении и сокрытия фактов нарушений режима отбывания наказания». В 2021 году другого заместителя начальника колонии — Николая Борисевича задержали за взятки на общую сумму 190 тысяч рублей, которые он получал от своего сотрудника за то, что не обращал внимания на его постоянное отсутствие на работе.



Источники канала «ВЧК-ОГПУ»** сообщили, что в захвате заложников участвовали двое заключенных 1995 года рождения и один 2001 года рождения, все они были осуждены по делам о наркотиках, одного признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Все судимы впервые. Участие еще одного заключенного не подтверждено. Все они — уроженцы Узбекистана и Таджикистана.



Всего в колонии находится 1230 заключенных. Туда приехал спецназ, готовится штурм. Дорогу к колонии перекрыли. Для переговоров с захватчиками туда везут имама из Волгограда. Позже глава духовного управления мусульман в Волгоградской области Бата Кифах опроверг эту информацию и заявил, что с захватчиками колонии №19 «не должно быть переговоров». «Надо грамотную хорошую операцию по освобождению провести и уничтожить этих тварей на месте. Только так», — цитирует его «Газета.ру».

Между тем, захватившие заложников заключенные переправили видео, в котором рассказали, захват колонии - это «месть» за теракт в «Крокусе». Всего ими было отправлено как минимум четыре видео, снятых на телефоны, которые в колонии запрещены. Мобильная связь в колонии не должна работать. В 2021 году учреждение, как обратил внимание канал «Можем объяснить»**, закупило за полмиллиона рублей 5 «сверхмощных мультичастотных подавителя направленного действия». Они должны были глушить сигналы сотовой связи.

Владимир Путин начал оперативное заседание Совбеза с вопроса о захвате заложников в Волгоградской области, заявив, что заслушает доклады глав МВД, Росгвардии и других силовиков по ситуации в волгоградской колонии. По словам Путина, начальник ФСИН, который, по сообщению СМИ, находится в тяжелом состоянии, доложил ему о ситуации в волгоградской колонии №19.



Это уже второй захват за лето, 16 июня заключенные захватили колонию в Ростове-на-Дону. Захватчики тогда записали несколько видео, на которых утверждали, что состоят в ИГ. Также у них была символика террористической организации. После штурма спецназа 5 террористов были убиты, один впал в кому от выстрела в голову.



За два месяца до захвата заложников в учреждениях ФСИН Волгоградской области отказались усиливать меры безопасности, об этом сообщал канал «Новости Волгограда».





*Признано террористической организацией.

**Признаны в России «иностранным агентом»

Фото: ASTRA