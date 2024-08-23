NYT: Отношение россиян к Путину после вторжения ВСУ в Курскую область сильно ухудшилось

Негативное отношение к Владимиру Путину в России усилилось после начала операции ВСУ в Курской области, пишет, ссылаясь на данные, компании, которая отслеживает настроения в стране, анализируя социальные сети и другие сообщения в Интернете.

Согласно этому анализу, продвижение Украины россияне считают провалом российских властей и, в частности, Путина.



Позитивное отношение к Путину уже снижалось в прошлом году после мятежа Евгения Пригожина. Однако в последние дни после вторжения украинских войск в Курскую область на западе России сдвиг в настроениях стал еще более резким.



«Ответ Путина на вторжение был воспринят в лучшем случае как неадекватный, а в худшем — как оскорбительный», — цитирует издание исполнительного директора FilterLabs Джонатана Тойбнера.



Отношение к Путину остается более позитивным в Москве, которая меньше всего «затронута» войной. Но и там мнение о нем ухудшилось, хотя и не так быстро, как в других регионах страны. Согласно анализу, в глубинке России растет разочарование в Кремле.



Настроения в отношении Путина резко упали в тех регионах России, где Кремль сосредоточил свои усилия по вербовке военных. Стратегия Кремля в области вербовки зависит от его способности управлять восприятием войны. «Если престиж и популярность Путина упадут в этих ключевых регионах (особенно если россияне почувствуют, что война идет плохо), Кремлю будет сложнее пополнить свои военные ряды», — говорится в анализе FilterLabs.



Постоянная потеря популярности может осложнить способность Кремля вести войну в Украине.



«Сейчас трудно определить влияние украинского контрнаступления. Но ясно, что оно шокирует и для Путина является позором. Кремлевская пропаганда, манипуляции и отвлечение внимания могут лишь частично смягчить последствия плохих новостей, которые широко обсуждаются по всей России», — сказал Тойбнер.



Меду тем FilterLabs также обнаружила, что Кремль начал вести пропагандистскую кампанию против россиян в приграничных регионах после начала контрнаступления Украины. Кампания, напоминающая советскую пропаганду, предупреждала, что украинские «психологические операции» направлены против россиян.



Фото: AFP







