Совет ЕС отказал бизнесмену Михаилу Фридману в снятии всех санкций

Об отказе в снятии всех санкции с основателя «Альфа-групп» Михаил Фридмана написали «Ведомости», ссылаясь на письма представителя Совета ЕС Фридману, в которых говорится, что все обвинения против предпринимателя продолжают действовать. Причина такого решения в документах не указана.

В августе Фридман рассказал о решении Совета ЕС в запросе на арбитраж с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре. До этого он пытался договориться с властями страны о компенсации за заморозку активов.



Евросоюз ввел санкции против Фридмана в феврале 2022 года, после полномасштабного российского вторжения в Украину. В качестве причин назывались поддержка действий России и финансовое содействие ее политике в Украине.



В апреле этого года Суд Европейского союза удовлетворил иск Фридмана и его бизнес-партнера Петра Авена, признав незаконным включение их в санкционный список после начала российского вторжения в Украину.

Однако это решение касалось только первоначального включения Фридмана и Авена в санкционный список, в котором введение ограничений обосновывалось их связями в российских властных кругах, в том числе с Владимиром Путиным. Между тем в марте 2023 года Совет ЕС вновь включил Авена и Фридмана в санкционный список, в котором указывалось уже другое основание. В этом документе они называются «ведущими бизнесменами, вовлеченными в сектор экономики, обеспечивающий существенный источник дохода правительству РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».

Сейчас бизнесмен находится в процессе оспаривания решений совета от 2023 и 2024 годов о продлении ограничений против него, говорится в запросе на арбитраж. Как сообщил «Ведомостям» представитель Совета ЕС, апрельское решение Генерального суда касается правовых актов 2022 года о введении санкций против Фридмана, но обоснование, лежащее в основе включения его имени в санкционный список, развивалось в последующих актах Совета ЕС.

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