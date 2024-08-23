Украинские беспилотники повторно атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области

Украинский беспилотник снова атаковал горящую шестой день нефтебазу в Пролетарске. Он упал на ее территории около пяти утра, пишут Baza и SHOT. Официального подтверждения на данный момент нет, все сообщения касаются попыток локализации возгорания, которое не могут потушить уже почти неделю.

Впервые БПЛА атаковали нефтебазу 18 августа. Несколько резервуаров уже взорвалось, последний взрыв был вчера. Как сообщал ростовский портал 161.RU, пламя было видно в соседнем городе Сальске, за 30 км от Пролетарска.



ТАСС со ссылкой на медицинские службы 22 августа сообщил о 47 пострадавших пожарных, портал 161.RU — о 49 сотрудниках МЧС, обратившихся за помощью медиков. 15 человек госпитализированы.



Накануне оперативные службы сообщили, что удалось потушить шесть цистерн, ранее сообщалось, что загорелись 22 резервуара с дизельным топливом объемом 5000 куб. м. каждая.



По подсчетам «Верстки»*, по состоянию на начало июня площадь потенциально уязвимой территории России для беспилотников составляла 1 млн 780 тысяч квадратных километров. Однако 21 августа, после того как украинские БПЛА долетели до Мурманской области, «уязвимая» площадь увеличилась на 830 тысяч квадратных километров.







*Признана в России «иностранным агентом».