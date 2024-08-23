Прокуратура Германии начала расследование после запуска беспилотников над атомной электростанцией

Прокуратура немецкого города Фленсбург начала расследование, после того как над промзоной в земле Шлезвиг-Гольштейн были замечены беспилотники, пишет Bild. Они пролетели над территорией, на которой располагается остановленная атомная электростанция, терминал СПГ и химические заводы. Власти считают, что за этим стоят российские агенты.

По информации издания, последний раз БПЛА в районе промышленных предприятий заметили 22 августа. Кроме того, еще один беспилотник, который летел со скоростью более ста километров в час, зафиксировали в небе над атомной электростанцией поздно вечером 20 августа. Во внутреннем отчете полиции говорится, что «бесполетная зона была нарушена несколько раз». Предположительно, это были военные беспилотники. Сотрудники полиции переведены в режим повышенной готовности.



Полеты беспилотников в районе атомной электростанции фиксируют с 8 августа. Согласно предварительной версии, их могут запускать российские агенты с судов в Северном море. По данным Bild, сотрудники Службы государственной безопасности ФРГ предполагают, что это российские беспилотники, которые используются в диверсионных целях. Специалисты склоняются к тому, что неопознанные беспилотники — это БПЛА «Орлан-10», которые имеют радиус действия от 500 до 600 километров и летают со скоростью более 100 км/ч.

«Прокуратура Фленсбурга подтверждает возбуждение предварительного дела по подозрению в агентурной деятельности с целью саботажа в связи с неоднократными полетами беспилотников над важнейшими объектами инфраструктуры в Шлезвиг-Гольштейне», — заявил изданию старший прокурор Бернд Винтерфельд.







Фото: Bild