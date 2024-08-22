Активиста Константина Котова и волонтера Немцова моста Виктора Левакова отправили под домашний арест

Басманный районный суд Москвы до 19 октября поместил под домашний арест бывшего фигуранта «московского дела» Константина Котова и волонтера Немцова моста Виктора Левакова по уголовным делам о донатах «экстремистскому» ФБК, сообщила «Медиазона»**.

У обоих вчера прошел обыск, после чего их увезли на допрос, сегодня следствие вышло с ходатайством о мере пресечения в виде домашнего ареста. Заседания проходили в закрытом режиме, так как уголовные дела связано с «экстремистской» деятельностью и могут нарушить права участников процесса.

Константину Котову вменяют шесть переводов ФБК по 500 рублей, сделанные с августа 2021 года по 2022 год. Он уточнил, что не знает, как силовики узнали о донате.







Виктор Леваков, по версии следствия, отправил три доната ФБК на общую сумму в 3500 рублей. Накануне, 21 августа у Левакова прошел обыск по месту жительства и по месту прописки. У него изъяли телефон и ноутбук, технику его жены забирать не стали.





В сентябре 2019 года суд приговорил Котова к четырем годам колонии по «дадинской» статье о неоднократном нарушении правил поведения на митингах. Ему вменили четыре выхода на мирные акции протеста и пост в фейсбуке с призывом выйти на акцию протеста. В январе 2020 года Конституционный суд постановил пересмотреть дело, после чего Мосгорсуд смягчил приговор до полутора лет колонии. В декабре 2020 года Котов вышел из колонии.

9 июня 2021 года Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Алексея Навального «экстремистскими организациями». С августа 2022 года СК стал преследовать людей за донаты ФБК, квалифицируя это как «финансирование экстремизма». В апреле 2024 года «Холод»** подсчитал, что как минимум против 15 человек возбуждены уголовные дела за донаты в адрес ФБК.







*Признаны в России «экстремистской» организацией.

**Признаны в России «иностранными агентами».

Фото: Медиазона