Украина атаковала паром с топливом в краснодарском порту «Кавказ», оперштаб сообщил, что он затонул

ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», начался пожар, паром затонул в акватории порта, сообщил оперштаб Кубани. В момент атаки на нем находилось 30 цистерн.

Информация о пострадавших уточняется, как пишут РИА «Новости», на борту парома находились пять человек, их судьба пока неизвестна.



Канал «Крымский ветер» со ссылкой на источник в порту «Кавказ» сообщил, что ракетный удар пришелся по парому «Конро Трейдер». Mash утверждает, что ВСУ выпустили ракету Storm Shadow, Baza тверждаtт, что Украина атаковала паром с помощью ракеты «Нептун». Украина не комментировала сведения об ударе по порту «Кавказ».



В июле украинские силы уже наносили по порту «Кавказ» несколько ударов, в результате которых был поврежден железнодорожный паром «Славянин», который перевозил сжиженный нефтяной газ.