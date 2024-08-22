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#Новости

Украина атаковала паром с топливом в краснодарском порту «Кавказ», оперштаб сообщил, что он затонул

22.08.2024

В момент атаки на нем было 30 цистерн и находилось пять человек

ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», начался пожар, паром затонул в акватории порта, сообщил оперштаб Кубани. В момент атаки на нем находилось 30 цистерн.

Информация о пострадавших уточняется, как пишут РИА «Новости», на борту парома находились пять человек, их судьба пока неизвестна.

Канал «Крымский ветер» со ссылкой на источник в порту «Кавказ» сообщил, что ракетный удар пришелся по парому «Конро Трейдер». Mash утверждает, что ВСУ выпустили ракету Storm Shadow, Baza тверждаtт, что Украина атаковала паром с помощью ракеты «Нептун». Украина не комментировала сведения об ударе по порту «Кавказ».

В июле украинские силы уже наносили по порту «Кавказ» несколько ударов, в результате которых был поврежден железнодорожный паром «Славянин», который перевозил сжиженный нефтяной газ.

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