Курская область: Владимир Зеленский заявил о продвижении ВСУ, Владимир Путин пообещал автоматическую выплату в 15 тысяч рублей пострадавшим

Президент Украины на совещании с военными в Сумской области заявил, что ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт, главком ВСУ Александр Сырский добавил, что за прошедшие сутки Украина «пополнила обменный фонд». Ранее сообщалось, что украинские военные контролируют 93 населенных пункта в Курской области на площади 1263 квадратных километров.

Владимир Путин в Москве провел второе за 17 дней украинского наступления в Курской области совещание, на котором приграничные районы назвали «зоной обострения». А ситуацию в зоне боевых действий предпочли не обсуждать, сосредоточивших на обсуждении последствий.



Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что с приграничных территорий эвакуировали 133 тысяч человек, сейчас на них остаются 19 тысяч жителей региона. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о готовности к эвакуации своего региона, в шести приграничных районах Брянской области проведены учения на случай экстренной эвакуации, готовы 12 пунктов временного размещения. Он также рассказал, что накануне группа армии Украины попыталась зайти на российскую территорию в Климовском районе, но «была отброшена».



Смирнов заявил, что более 41 тысячи жителей Курской области, пострадавших из-за атак ВСУ, получили различные выплаты. При этом на обещанные выплату в 10 тысяч рублей было принято более 100 тысяч заявлений жителей области, а из федерального бюджета на эти цели поступило 820 млн рублей, то есть, их получат 82 тысячи человек, что на 18 тысяч меньше количества поступивших заявлений.



Не выполнив прошлые обещания, Владимир Путин поддержал автоматическую выплату в 15 тысяч рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий. Также на совещании озвучили, что МЧС получит около 2 млрд рублей для работы в приграничных регионах. Ведомствам поручено проработать вопрос возмещения ущерба промышленным и сельхозпредприятиям в Курской области, а Минфину — принять решения по отсрочке выплаты налогов для предприятий региона. Ранее россиян призвали помочь жителям Курской области сертификатами Ozon от 500 рублей, такие письма разослали «Госуслуги».

В конце совещания Путин пожаловался на атаки со стороны ВСУ по Курской АЭС. «Противник пытался сегодня наносить ночью удары по [Курской] атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», — заявил он.



Сегодня стало известно, что в самом Курске начали устанавливать железобетонные укрытия в рамках мер безопасности. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, первоочередными точками для размещения укрытий станут места массового скопления людей, включая 60 основных остановок общественного транспорта. Аналогичные меры принимаются в Железногорске, где запланирована установка 10 укрытий. Укрытия начнут устанавливать в ближайшее время и в Курчатове.



Фото: Reuters



