Датчанин приехал в Россию, так как был недоволен «ухудшением политического климата» в Европе, после чего попал на войну в Украине

2-й Западный окружной военный суд признал незаконным заключение контракта подданного Дании Николаса Хоффгора с министерством обороны, сообщил корреспондент «Медиазоны»* из зала суда.

Как подчеркнул адвокат Хоффгора Роман Петров, его подзащитный настаивал, что при заключении контракта он не понимал его сути, поскольку не знает русского языка.

32-летний датчанин приехал в Россию летом 2023 года, так как симпатизировал Владимиру Путину, был не согласен с ценностями Европы и недоволен «ухудшением политического климата». Он получил вид на жительство, но при продлении возникли проблемы, и тогда в надежде получить российское гражданство Хоффгор подписал контракт с Минобороны, полагая, что сможет сам себе выбрать должность, как он сам рассказал, он хотел быть пограничником в Сибири. Но оказался на войне в Украине, под Луганском в подразделении, которое запускает беспилотники. Как он рассказал, сослуживцы подозревали его в шпионаже на США или Данию и постоянно над ним издевались.

В итоге он решил обжаловать заключение контракта в суде. Первая инстанция его доводы отвергла, вторая — согласилась с ними.

В январе 2024 года Путин подписал указ, которым упростил получение российского гражданства для иностранцев, заключивших контракты с Минобороны. В августе был подписан еще один указ — по нему вид на жительство в России на три месяца смогут получить все жители стран, где навязывают «деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».





*Признана в России «иностранным агентом».

