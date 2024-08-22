В этом году российские вузы приняли на бюджетные места по «квоте СВО» около 15 тысяч человек

В 2024 году российские вузы приняли на бюджетные места по квоте для участников СВО и членов их семей более 14,9 тысячи человек, что на 6,3 тысячи больше, чем в 2023 году, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минобрнауки.

Как пишет агентство, «рекордсменом» стал Российский государственный социальный университет, количество участников войны и членов их семей, поступивших по квоте, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 250%.

В МГТУ имени Баумана поступили 210 участников войны в Украине и членов их семей, в 2023 году их было 89. В МИФИ на бюджетное отделение по квоте зачислили 76 детей участников «СВО», в прошлом году их было 44.

Для участников войны в Украине и их детей, детей-сирот и людей с ограничениями по возможностям здоровья предоставляются квоты на поступление в вузы. Для этих категорий граждан на предстоящий учебный год было выделено более 48 тысяч мест, всего в вузах было выделено более 620 тысяч бюджетных мест.

Как подчитали «Важные истории»*, в 18 лучших вузов страны по «квоте СВО» поступили более 2000 человек, причем многие из них либо вообще не сдавали экзамены, либо получили баллы намного ниже проходного норматива. Больше всего таких абитуриентов было в ВШЭ (270 человек), затем идут МГТУ (210) и УрФУ (199). В Высшей школе экономики как минимум восемь льготников набрали на 100+ баллов меньше, чем поступившие по общему конкурсу.

* Признаны в России

«иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.