В Якутске суд назначил штраф общественнику за то, что его жена развернула плакат во время проезда кортежа Путина

Якутский городской суд оштрафовал на четыре тысячи рублей местного журналиста и общественника Микаэла Заболотного из-за плаката «Семья просит помощи», который его жена достала во время проезда кортежа Владимира Путина, сообщил «7х7»*. Заболотного признали виновным по административному протоколу о «неповиновении полиции».

По данным полиции, 18 июня в момент проезда колонны правительственных автомобилей «неустановленная женщина славянской внешности резко направилась к проезжей части, доставая неустановленный предмет». Заболотный пытался снять женщину на видео, на требования сотрудников полиции не реагировал и, как утверждается, «негативно высказывался в их адрес». Задерживать сразу супругов не стали. Когда пара почти доехала до дома, их догнала машина ГАИ. Сославшись на ориентировку, правоохранители доставили семью в отдел полиции, где и составили протокол.

Сам Микаэл Заболотный объяснил, что его жена достала лист, на котором написала: «Семья просит помощи». О какой именно помощи шла речь, он не уточнил. Известно, что в семье четверо детей. Заболотного задержали в тот же день возле его дома. Он подал заявление в Следственный комитет о превышении полномочий со стороны сотрудников полиции, а также заявил, что поддерживает Путина.





*Признан в России «иностранным агентом».